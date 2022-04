Vinicius é o oitavo eliminado no paredão do 'BBB22'

Da Redação

O oitavo eliminado foi Vinicius, o Vyni, durante o paredão do "Big Brother Brasil 22", com 55,87% dos votos. A disputa pela eliminação do "BBB22" desta terça-feira (15) tinha ainda Gustavo (39%,51%) e Pedro Scooby (4,62%).

continua após publicidade .

O paredão foi formado neste domingo (13). Gustavo foi escolhido por Eliezer, que tinha sido vetado da prova do líder na quinta-feira (10).

Com direito de um contragolpe, o paranaense indicou Vyni. Pedro Scooby completou a disputa por indicação do líder da semana, Lucas. Douglas Silva, o mais votado da casa, conseguiu escapar na prova bate-volta.

continua após publicidade .

Informações do site g1.

Assista ao vídeo: