Vinicius Dutra potencializa negócios com suas estratégias

Sucesso nas redes sociais e fora delas, o estrategista de negócios Vinicius Dutra tem dando muito o que falar ultimamente, principalmente quando o assunto é o mundo dos negócios. Figura importante nos bastidores de diversas empresas, ele atua como conselheiro das mesmas e orienta os empresários para alcançarem o potencial desejado para seus respectivos negócios. O trabalho de Vinicius é tão bem-visto no ramo que ele conduz vários empresários para a bolsa de valores.

“Meus métodos de trabalho são sempre voltados para a gestão estratégica dos negócios, complementada com a padronização de processos, compliance, multidisciplinaridade e estudo contínuo. Isso porque a tecnicidade faz com que você esteja preparado para o mercado e tome melhores decisões. Além disso, acreditar que tudo é possível para buscar até mesmo as soluções que parecem ser inexistentes é fundamental para o meu método de trabalho”, explica.

O currículo do estrategista é bastante extenso e demonstra sua qualidade na área profissional onde atua. Ele possui bacharelado em Direito, Contabilidade e Administração de Empresas. Além de ter realizado pós-graduação em Direito Tributário, Finanças Corporativas, Governança Corporativa e Gestão de Riscos e Valuation. Atualmente, Vinicius Dutra cursa o programa de extensão executiva em Advanced Valuation na Universidade de Nova York, com o professor Aswath Damodaran, o maior especialista do mundo em valuation – o cálculo do valor de uma empresa.

“Sempre digo que foi um chamado de Deus que me conduziu para o caminho que cheguei. Estar preparado no momento certo para ajudar as pessoas. Sinto que hoje consigo criar estratégias que potencializam os negócios, sempre para fazer o melhor para que o ser humano brote e crie valor na terra. É um aprendizado que tive com meu pai. Ele sempre fala que a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento. A maior forma de você manter o conhecimento é ensinando. A maior forma de ser ético é praticando a tua sabedoria e a de ser humilde é aprendendo com os outros para melhorar o que já sabe”, explica Vinicius Dutra.