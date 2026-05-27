Vini Jr. vira alvo de piada ao postar novas fotos após término com Virginia: ‘Fica bem’
O atleta publicou alguns registros de sua chegada ao Brasil e rendeu vários comentários
O jogador de futebol Vini Jr. virou alvo de piadas nesta terça-feira (26) na rede social ao fazer uma nova postagem. No Rio de Janeiro, ao receber alguns dias de folga do Real Madrid, o atleta publicou alguns registros de sua chegada ao Brasil e rendeu vários comentários.
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Após escrever um recado para Virginia Fonseca pedindo para ela ficar bem depois de terminarem o relacionamento, ele acabou recebendo vários “fica bem” dos internautas brincando com a situação. Ainda mais que a influenciadora digital chamou a atenção com a aproximação que teve com Zé Felipe no aniversário da filha deles nos últimos dias em Goiânia.
“Topa do ‘fica bem’“, escreveram fazendo piada. “Fica bem, querido”, cutucaram. “A 10 é do Ney e a Vivibora é do Zé. Fica bem”, disseram outros.
Vale lembrar que, dois dias depois do fim do namoro, Vini Jr. tomou uma atitude drástica e retirou todas as fotos que tinha com a influencer, com quem ficou por cerca de seis meses em um relacionamento sério. Antes disso, eles já estavam se envolvendo após ela anunciar o fim de seu casamento.
Informações: Revista Caras
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