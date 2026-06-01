Vini Jr. manda recado à torcida após xingamentos contra Virginia

A influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de xingamentos por parte da torcida presente no Maracanã neste domingo (31/5), no amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá. Após o ocorrido, o jogador Vini Jr., ex-namorado da famosa, se manifestou e mandou um recado aos torcedores.

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Carinho e respeito

Por meio das redes sociais, o atleta do Real Madrid pediu respeito por parte da torcida e afirmou que a relação com a ex-namorada famosa é de “carinho”:

“Ambiente foi mágico no Maraca, mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O carinho e o respeito seguem”, escreveu Vini Jr.

A polêmica aconteceu logo no começo da partida. Após Vini Jr. marcar um gol no contra o Panamá, torcedores presentes do Maracanã, no Rio de Janeiro, começaram a cantar ofensas para Virginia Fonseca. A influenciadora, aliás, assistia à partida em um dos camarotes do estádio.

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Relação

Virginia e Vini Jr. assumiram o romance em outubro do ano passado. A relação, porém, durou pouco e chegou ao fim no dia 16 de maio, poucos dias antes da convocação da Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. O fim, claro, foi polêmico e envolveu suspeitas de traição.

Isso porque o jogador do Real Madrid teria convidado três modelos brasileiras para uma visita à Espanha, mesmo enquanto ainda vivia um relacionamento com Virginia. A influencer fez um longo desabafo na época e não confirmou (nem descartou) uma possível traição.