Vini Jr fala pela 1ª vez sobre separação de Virginia: veja

O jogador de futebol Vini Jr, de 25 anos, falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com a influenciadora digital Virginia Fonseca, de 27 anos. Nesta segunda-feira (18) ele compartilhou um recado breve nas redes sociais junto com uma foto do ex-casal em Madri, na Espanha, durante o último encontro deles antes do término. (Abaixo)

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Na imagem, Vini e Virginia apareceram caminhando de mãos dadas enquanto estavam chegando em um evento. Na legenda, ele falou sobre o aprendizado com o romance à distância e desejo sucesso para ela.

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma pate da sua vida para mim. Fica bem!”, disse ele.

A declaração de Vini foi feita cerca de três dias após Virginia anunciar a separação por meio das redes sociais.

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Foto: Instagram Foto: Instagram

Como foi a separação de Vini Jr e Virginia?

A separação de Vini Jr e Virginia Fonseca pegou os fãs de surpresa. Mesmo em meio a rumores de que os dois estariam em crise, os fãs acreditavam que eles tinham se acertado porque ela estava na mansão dele em Madri, na Espanha, há alguns dias e foi a um jogo do time dele no estádio na noite de quinta-feira, 14. Porém, na manhã desta sexta-feira, 15, os brasileiros acordaram com a confirmação do término.

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Por meio dos stories do Instagram, Virginia compartilhou uma foto em preto e branco com Vini e falou que eles estavam seguindo caminhos diferentes. “Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, disse ela.

“Ao longo da minha vida, aprendei a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada”, finalizou.

Informações: Revista Caras

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