Vini Jr. e Virginia fazem festa julina em mansão no Rio após reassumirem namoro
Influenciadora publicou fotos do evento e recebeu comentário apaixonado do jogador
De volta ao Brasil, o atacante Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca organizaram uma festa julina na mansão do jogador, localizada no Rio de Janeiro.
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O casal compartilhou registros do arraiá nas redes sociais, onde Vini Jr. fez questão de deixar um comentário com emojis de coração na publicação da companheira.
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A comemoração consolida o retorno do casal, que voltou a assumir publicamente o relacionamento após meses de especulações iniciadas durante a Copa do Mundo. Recentemente, os dois já haviam confirmado a reconciliação ao trocarem beijos em público durante o evento de lançamento de uma academia.