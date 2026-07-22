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Vini Jr. e Virginia fazem festa julina em mansão no Rio após reassumirem namoro

Influenciadora publicou fotos do evento e recebeu comentário apaixonado do jogador

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 11:10:04 Editado em 22.07.2026, 11:09:58
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Vini Jr. e Virginia fazem festa julina em mansão no Rio após reassumirem namoro
Autor Festa foi realizada nesta terça-feira (21) - Foto: Reprodução/Instagram

De volta ao Brasil, o atacante Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca organizaram uma festa julina na mansão do jogador, localizada no Rio de Janeiro.

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O casal compartilhou registros do arraiá nas redes sociais, onde Vini Jr. fez questão de deixar um comentário com emojis de coração na publicação da companheira.

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A comemoração consolida o retorno do casal, que voltou a assumir publicamente o relacionamento após meses de especulações iniciadas durante a Copa do Mundo. Recentemente, os dois já haviam confirmado a reconciliação ao trocarem beijos em público durante o evento de lançamento de uma academia.

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