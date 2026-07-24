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Vini Jr. e Terry Crews se reúnem em academia e fazem convite a Haaland

Ator desembarcou no Brasil nesta semana e teve encontro com Vini Jr. e Virginia Fonseca

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 14:55:31 Editado em 24.07.2026, 14:55:26
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Vini Jr. e Terry Crews se reúnem em academia e fazem convite a Haaland
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator norte-americano Terry Crews e o atacante Vini Jr. voltaram a se encontrar nesta sexta-feira (24). Após realizarem uma visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a dupla compartilhou um treino em uma academia e aproveitou o momento para fazer um convite público ao jogador Erling Haaland, atacante da seleção da Noruega, com a mensagem "Estamos esperando por você" na legenda da publicação conjunta.

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A reaproximação e a interação com o atleta norueguês resgatam uma brincadeira que ganhou grande repercussão nas redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, memes inspirados no filme As Branquelas viralizaram na internet ao comparar Vini Jr. ao personagem Latrell Spencer, interpretado por Terry Crews, e caracterizar Haaland como a personagem Tiffany Wilson.

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As montagens ganharam força nas redes na véspera do confronto eliminatório entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final do Mundial. Dentro de campo, no entanto, a seleção norueguesa levou a melhor sobre o time brasileiro e garantiu a classificação, eliminando a Seleção Brasileira da competição.

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Copa do Mundo 2026 Cristo Redentor Erling Haaland memes terry crews Vini Jr
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