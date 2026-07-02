Vini Jr. e Haaland viram 'As Branquelas' em memes de IA antes de Brasil e Noruega

A proximidade do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 já movimenta as redes sociais com uma enxurrada de memes gerados por inteligência artificial. Nos vídeos que viralizaram nesta semana, os atacantes Vini Jr. e Erling Haaland têm seus rostos inseridos nos corpos das protagonistas da comédia "As Branquelas", de 2004. A partida decisiva que inspira a brincadeira digital está marcada para o próximo domingo (5), às 17h. Veja abaixo

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Nas montagens, os craques recriam cenas clássicas do longa-metragem, substituindo os atores Marlon e Shawn Wayans. As produções mostram Vini Jr. e Haaland trocando olhares desafiadores e vivenciando as situações absurdas das falsas socialites nos Hamptons, transformando a tensão da disputa por uma vaga nas quartas de final em humor virtual.

A escolha do filme não é acidental, dada a sua enorme popularidade no Brasil. Exaustivamente reprisada na televisão aberta, a comédia sobre dois agentes do FBI que se disfarçam de jovens ricas consolidou-se como parte da cultura pop nacional e fonte inesgotável de memes. O sucesso duradouro no país é tão expressivo que o próprio Marlon Wayans comentou recentemente sobre a devoção quase exclusiva dos brasileiros pela obra, mais de vinte anos após o seu lançamento.

Enquanto a disputa segue no campo do humor na internet, o embate real definirá quem avança na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira chega embalada por uma vitória de virada sobre o Japão, e a Noruega avança após eliminar a Costa do Marfim. O duelo traz um tabu histórico: o Brasil nunca venceu a seleção norueguesa nos quatro confrontos diretos realizados até hoje.

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