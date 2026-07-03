Vini Jr. e Haaland interagem com meme de 'As Branquelas' antes de decisão na Copa do Mundo

Dias antes do confronto decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, os atacantes Vini Jr. e Erling Haaland protagonizaram uma interação bem-humorada nas redes sociais. Na noite desta quinta-feira (03), os astros das duas seleções deixaram a tensão do mata-mata de lado e se divertiram com um meme que insere os rostos de ambos em uma cena icônica do filme "As Branquelas".

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A brincadeira começou quando uma página no Instagram publicou um vídeo manipulado ao som da música "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton. Na montagem, o rosto do ator Terry Crews foi substituído pelo de Vinicius Junior, enquanto o centroavante norueguês assumiu o lugar do personagem de Marlon Wayans (Tiffany Wilson). Impactado com o resultado, Haaland compartilhou a publicação, marcou o colega brasileiro e sugeriu, aos risos, que os dois precisariam recriar a cena. O camisa 7 da seleção brasileira respondeu logo em seguida com gargalhadas.

O clima amistoso fora de campo, no entanto, tem data e hora para terminar. As seleções de Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey. A partida vale uma vaga nas quartas de final do torneio, e a equipe que sair derrotada do confronto se despede do Mundial.