Vini Jr. e Haaland interagem com meme de 'As Branquelas' antes de decisão na Copa do Mundo
Astros das duas seleções se divertiram com montagem na internet dias antes do confronto pelas oitavas de final
Dias antes do confronto decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, os atacantes Vini Jr. e Erling Haaland protagonizaram uma interação bem-humorada nas redes sociais. Na noite desta quinta-feira (03), os astros das duas seleções deixaram a tensão do mata-mata de lado e se divertiram com um meme que insere os rostos de ambos em uma cena icônica do filme "As Branquelas".
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A brincadeira começou quando uma página no Instagram publicou um vídeo manipulado ao som da música "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton. Na montagem, o rosto do ator Terry Crews foi substituído pelo de Vinicius Junior, enquanto o centroavante norueguês assumiu o lugar do personagem de Marlon Wayans (Tiffany Wilson). Impactado com o resultado, Haaland compartilhou a publicação, marcou o colega brasileiro e sugeriu, aos risos, que os dois precisariam recriar a cena. O camisa 7 da seleção brasileira respondeu logo em seguida com gargalhadas.
O clima amistoso fora de campo, no entanto, tem data e hora para terminar. As seleções de Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey. A partida vale uma vaga nas quartas de final do torneio, e a equipe que sair derrotada do confronto se despede do Mundial.