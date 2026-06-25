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RECONCILIAÇÃO?

Vini Jr. comenta foto de Virginia após vitória da Seleção e reforça rumores de reconciliação

Jogador deixou corações e escreveu "É o Brasil" em postagem da influenciadora

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 09:17:26 Editado em 25.06.2026, 09:17:20
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Vini Jr. comenta foto de Virginia após vitória da Seleção e reforça rumores de reconciliação
Autor Virginia Fonseca e Vini Jr. - Foto: Reprodução/Instagram

Após ser o destaque com dois gols na partida entre Brasil e Escócia nesta quarta-feira (24), o atacante Vini Jr. chamou a atenção nas redes sociais ao deixar um comentário na foto de sua ex-namorada, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca.

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O jogador publicou vários emojis de coração vermelho seguidos da frase "É o Brasil" em uma postagem onde ela exibia seu look para acompanhar o jogo da Seleção. A interação pública reacendeu os rumores de que o casal estaria ensaiando uma reconciliação, mesmo após ambos terem removido as fotos juntos de seus perfis.

Vini Jr. comenta foto de Virginia após vitória da Seleção e reforça rumores de reconciliação
AutorFoto: Reprodução/Instagram

O relacionamento chegou ao fim em meados de maio deste ano, de forma repentina, enquanto Virginia estava em Madri para visitar o atleta e celebrar o Dia das Mães. Na ocasião, após comparecer a uma partida usando uma jaqueta com o rosto do jogador, a influenciadora apagou os registros e anunciou a separação, declarando que não "negociaria o inegociável".

Segundo especulações da época, a decisão teria ocorrido após Virginia descobrir o suposto envolvimento do jogador com modelos na Espanha. As mulheres apontadas como pivôs da separação, no entanto, vieram a público negar que tivessem sido convidadas ou financiadas pelo atleta.

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A repercussão do término ganhou força com o apoio público de outras celebridades à influenciadora. Um dia após o anúncio oficial do fim do namoro, a apresentadora Angélica, casada com Luciano Huck, realizou uma videochamada com Virginia e compartilhou um registro da conversa acompanhado de um texto reflexivo.

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Na publicação, que foi interpretada pelos seguidores como uma indireta sobre os motivos do término, Angélica afirmou que não se deve aceitar "o mínimo de respeito, afeto ou reconhecimento", reforçando seu apoio à empresária.

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celebridades reconciliação relacionamentos separação Vini Jr Virginia Fonseca
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