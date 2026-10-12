Vini Jr. apaga foto polêmica com Virginia após anúncio do término do namoro

Um dia após o anúncio do fim do namoro com Virginia Fonseca, de 27 anos, o atacante do Real Madrid Vini Jr., 26, deletou das redes sociais uma foto em que aparecia ao lado da influenciadora. A exclusão da imagem ocorreu logo após o término do relacionamento vir à tona no domingo. O registro apagado foi feito no início de setembro, nos bastidores do GP da Espanha, em Madri, e mostrava o então casal sorridente ao lado do piloto da Ferrari Lewis Hamilton. Embora tenha retirado essa foto específica, o jogador manteve na mesma publicação as imagens em que aparece sozinho no evento de Fórmula 1.

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A foto excluída pelo craque já havia sido alvo de repercussão na mídia internacional e entre os fãs devido ao visual de Virginia. Na ocasião, a influenciadora compareceu ao autódromo usando uma calça de couro com recortes laterais e um top que deixava o abdômen à mostra. O look ousado chamou a atenção da imprensa espanhola, levando o jornal El Mundo a ironizar a escolha ao se referir a ela como a "discreta companheira" do atleta brasileiro.

Apesar da atitude em relação à foto no Grande Prêmio, Vini Jr. não apagou todos os registros com a ex-namorada de seu perfil oficial. Publicações que mostram uma viagem à Jamaica, uma declaração de aniversário à influenciadora e uma visita do casal ao Cristo Redentor permanecem na página do jogador. O término anunciado neste fim de semana marca a segunda separação de Vini Jr. e Virginia durante o período de um ano de relacionamento.

Com informações do iG