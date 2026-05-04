Vini Jr apaga foto com Virginia e web aponta crise no relacionamento; veja
Cerca de cinco horas depois da publicação, Vini Jr teria deletado a foto de seu perfil
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A influenciadora Virginia Fonseca e seu namorado, o jogador Vini Jr, estariam enfrentando uma crise no relacionamento. As especulações se intensificaram nesta segunda-feira (04) após o craque do Real Madrid deletar uma foto de suas redes sociais. No clique em questão, o atleta aparecia acompanhado da empresária.
📰LEIA MAIS: Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa
Os pombinhos apareceram em clima de intimidade nas redes sociais do jogador. Porém, cerca de cinco horas depois da publicação, Vini Jr teria deletado a foto de seu perfil. A atitude logo fomentou boatos de que o relacionamento estaria passando por dificuldades.
O atacante do Real Madrid compartilhou um registro carinhoso nos Stories do Instagram ao lado de Virginia. A imagem, feita em um momento de descontração em um karaokê, parecia colocar um ponto final nos rumores de que o romance, iniciado no final de 2025, teria chegado ao fim após um final de semana de interações escassas.
Internautas discutiram sobre o assunto nas redes sociais e apontaram uma suposta briga entre os famosos. “Meu palpite: ele fez merda, tentou se desculpar, ela escorraçou ele, ele foi e apagou. Ela não vai até ele para ele se desculpar, e ele não tem agenda disponível para ir até ela para se desculpar”, teorizou um seguidor.
De acordo com os seguidores, Vini Jr teria se incomodado com a falta de reciprocidade da influenciadora na web. “Xi, a coisa não está boa mesmo, não“, afirmou o segundo. “Esse relacionamento esfriou já”, completou o terceiro. “Deixem a mãe solteira viver“, acrescentou outro.
A crise no relacionamento de Virginia e Vini Jr
Recentemente, internautas notaram que o casal, Virginia Fonseca e Vini Jr, tem interagido menos nas redes sociais. De acordo com as teorias criadas pelos fãs dos famosos, o atleta não teria gostado de ver a companheira desacompanhada em um festival de sertanejo em Goiânia, Goiás.
Informações: Revista Caras
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão