TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
POLÊMICA

Vini Jr apaga foto com Virginia e web aponta crise no relacionamento; veja

Cerca de cinco horas depois da publicação, Vini Jr teria deletado a foto de seu perfil

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 16:58:10 Editado em 04.05.2026, 16:58:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vini Jr apaga foto com Virginia e web aponta crise no relacionamento; veja
Autor Foto: Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca e seu namorado, o jogador Vini Jr, estariam enfrentando uma crise no relacionamento. As especulações se intensificaram nesta segunda-feira (04) após o craque do Real Madrid deletar uma foto de suas redes sociais. No clique em questão, o atleta aparecia acompanhado da empresária.

📰LEIA MAIS: Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os pombinhos apareceram em clima de intimidade nas redes sociais do jogador. Porém, cerca de cinco horas depois da publicação, Vini Jr teria deletado a foto de seu perfil. A atitude logo fomentou boatos de que o relacionamento estaria passando por dificuldades.

O atacante do Real Madrid compartilhou um registro carinhoso nos Stories do Instagram ao lado de Virginia. A imagem, feita em um momento de descontração em um karaokê, parecia colocar um ponto final nos rumores de que o romance, iniciado no final de 2025, teria chegado ao fim após um final de semana de interações escassas.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vini Jr apaga foto com Virginia e web aponta crise no relacionamento; veja
AutorFoto: Instagram

Internautas discutiram sobre o assunto nas redes sociais e apontaram uma suposta briga entre os famosos. “Meu palpite: ele fez merda, tentou se desculpar, ela escorraçou ele, ele foi e apagou. Ela não vai até ele para ele se desculpar, e ele não tem agenda disponível para ir até ela para se desculpar”, teorizou um seguidor.

De acordo com os seguidores, Vini Jr teria se incomodado com a falta de reciprocidade da influenciadora na web. “Xi, a coisa não está boa mesmo, não“, afirmou o segundo. “Esse relacionamento esfriou já”, completou o terceiro. “Deixem a mãe solteira viver“, acrescentou outro.

A crise no relacionamento de Virginia e Vini Jr

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, internautas notaram que o casal, Virginia Fonseca e Vini Jr, tem interagido menos nas redes sociais. De acordo com as teorias criadas pelos fãs dos famosos, o atleta não teria gostado de ver a companheira desacompanhada em um festival de sertanejo em Goiânia, Goiás.

Informações: Revista Caras

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crise de Casal famosos redes sociais Relacionamento Vini Jr Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV