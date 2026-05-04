Vini Jr apaga foto com Virginia e web aponta crise no relacionamento; veja

A influenciadora Virginia Fonseca e seu namorado, o jogador Vini Jr, estariam enfrentando uma crise no relacionamento. As especulações se intensificaram nesta segunda-feira (04) após o craque do Real Madrid deletar uma foto de suas redes sociais. No clique em questão, o atleta aparecia acompanhado da empresária.

📰LEIA MAIS: Aos 24 anos, cantor famoso anuncia fim de carreira no funk após conversão religiosa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os pombinhos apareceram em clima de intimidade nas redes sociais do jogador. Porém, cerca de cinco horas depois da publicação, Vini Jr teria deletado a foto de seu perfil. A atitude logo fomentou boatos de que o relacionamento estaria passando por dificuldades.

O atacante do Real Madrid compartilhou um registro carinhoso nos Stories do Instagram ao lado de Virginia. A imagem, feita em um momento de descontração em um karaokê, parecia colocar um ponto final nos rumores de que o romance, iniciado no final de 2025, teria chegado ao fim após um final de semana de interações escassas.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Instagram Foto: Instagram

Internautas discutiram sobre o assunto nas redes sociais e apontaram uma suposta briga entre os famosos. “Meu palpite: ele fez merda, tentou se desculpar, ela escorraçou ele, ele foi e apagou. Ela não vai até ele para ele se desculpar, e ele não tem agenda disponível para ir até ela para se desculpar”, teorizou um seguidor.

De acordo com os seguidores, Vini Jr teria se incomodado com a falta de reciprocidade da influenciadora na web. “Xi, a coisa não está boa mesmo, não“, afirmou o segundo. “Esse relacionamento esfriou já”, completou o terceiro. “Deixem a mãe solteira viver“, acrescentou outro.

A crise no relacionamento de Virginia e Vini Jr

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, internautas notaram que o casal, Virginia Fonseca e Vini Jr, tem interagido menos nas redes sociais. De acordo com as teorias criadas pelos fãs dos famosos, o atleta não teria gostado de ver a companheira desacompanhada em um festival de sertanejo em Goiânia, Goiás.

Informações: Revista Caras

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

