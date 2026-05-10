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Vini Jr. afasta rumores de crise e homenageia Virginia Fonseca no Dia das Mães

Jogador publicou declaração para a influenciadora nas redes sociais neste domingo, após dias marcados por dúvidas sobre o futuro do relacionamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 10:59:01 Editado em 10.05.2026, 10:58:56
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Vini Jr. afasta rumores de crise e homenageia Virginia Fonseca no Dia das Mães
Autor Vini Jr e Virginia Fonseca são namorados - Foto: Reprodução/redes sociais

Neste domingo (10), data em que é celebrado o Dia das Mães, o jogador de futebol Vini Jr. utilizou suas redes sociais para homenagear Virginia Fonseca, em um gesto que afasta os recentes rumores de uma crise no relacionamento.

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Em seu perfil no Instagram, o atleta compartilhou uma foto ao lado da namorada com a mensagem pedindo um "Feliz Dia das Mães!" e declarando o seu amor. Na mesma rede social, ele também aproveitou a data para publicar uma imagem e prestar homenagens à sua própria mãe e aos demais familiares. Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

A declaração pública de Vini Jr. ocorre na mesma semana em que o casal se tornou alvo de especulações sobre um possível término ou distanciamento. Os boatos ganharam tração após os fãs notarem uma redução drástica nas interações da influenciadora — que costumava ser presença frequente na seção de comentários — nas publicações do atacante. O clima de incerteza foi ainda mais alimentado recentemente, quando o jogador chegou a postar uma foto com Virginia, mas deletou a publicação logo em seguida.

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Celebração dia das mães família Relacionamento Vini Jr Virginia Fonseca
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