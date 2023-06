Vin Diesel, Pabllo Vittar e Alok: confira os famosos que são gêmeos

A vida dos famosos está cheia de informações que vivem surpreendendo, e uma delas é o fato de que vários artistas são gêmeos. A reportagem do TNOnline preparou uma lista com 8 super estrelas, nacionais e internacionais, que têm irmãos gêmeos e que você provavelmente não sabia.

continua após publicidade

Confira quem são e veja fotos das celebridades ao lado das suas "metades":

Pabllo Vittar

continua após publicidade

Phabullo Rodrigues da Silva, mais conhecido como a cantora drag Pabllo Vittar, tem 29 anos e é irmã gêmea de Phamella Rodrigues. Apesar de já ter declarado seu amor e admiração pela irmã, muitos ficam chocados ao descobrirem que a artista brasileira possui uma gêmea.

Foto por Reprodução Pabllo Vittar e Phamella Rodrigues

Vin Diesel

Sim, você leu certo! O astro da franquia de filmes "Velozes e Furiosos" é irmão gêmeo de Paul Vincent. Apesar de também trabalhar com cinema, ao contrário de Vin Diesel, Paul atua nos bastidores das produções como editor.

Foto por Reprodução

continua após publicidade

Alok



Mais um brasileiro na lista. Um dos DJs mais famosos do mundo também tem um irmão gêmeo. Assim como Alok, seu irmão Bhaskar Petrillo também trabalha com música eletrônica. No início da carreira, os irmãos tocavam juntos, mas preferiram seguir caminhos separados.

E a ação do destino? Alok e o gêmeo Bhaskar são tão conectados que tiveram seus filhos na mesma época sem planejar!

Foto por Reprodução

continua após publicidade

Scarllet Johansson

A atriz de 38 anos, conhecida por seus trabalhos inúmeros trabalhos na Marvel, também é gêmea. No caso da artista, ela possui um irmão gêmeo que trabalha como modelo na América do Norte. Hunter Johansson decidiu não seguir os mesmos caminhos das telonas.

Foto por Reprodução

continua após publicidade

Gabriela Spanic



A atriz venezuelana Gabriela Spanic, responsável por estrelar a icônica novela A Usurpadora, é irmã gêmea de Daniela Spanic. Com 49 anos, as irmãs passaram quase 10 anos afastadas.

Foto por Reprodução

Renata Vasconcellos

continua após publicidade

A jornalista e apresentadora do Jornal Nacional é irmã gêmea de Lanza Mazza. As duas são muito parecidos e conseguem deixar muitas pessoas confusas. “Somos gêmeas univitelinas e essa confusão é inevitável. Estamos acostumadas", contou Lanza. Recentemente, as duas assopraram as velinhas e comemoraram 51 anos.

Foto por Reprodução

Gisele Bundchen



Um caso um pouco mais conhecido! A modelo brasileira de 42 anos, é irmã gêmea de Patrícia Bundchen. É raro as irmãs aparecem em fotos juntas, mas quando acontece, Gisele aproveita para se declarar: “Que sorte tive de ter nascido com a minha melhor amiga”.

Foto por Reprodução

Ashton Kutcher



O ator de 45 anos, é irmão gêmeo de Michael Kutcher, que tem paralisia cerebral. Ao aceitar o prêmio Pillar of Character da Universidade Drake, dos Estados Unidos, em 2017, Ashton disse: “Meu irmão nasceu com paralisia cerebral e isso me ensinou que amar as pessoas não é uma escolha e que as pessoas não são realmente criadas iguais”, declarou.

Foto por Reprodução





Siga o TNOnline no Google News