Vin Diesel "nega categoricamente" acusações de agressão sexual

Asta Jonasson recorreu à Justiça norte-americana para reportar que foi abusada sexualmente por Vin Diesel na quinta-feira (21). Contudo, o advogado do ator "negou categoricamente" as acusações de agressão sexual.

Em nota enviada à revista norte-americana People, Bryan Freedman, advogado do ator, ficou surpreendido com as alegações: "Vamos ser claros: Vin Diesel nega categoricamente as acusações por completo. Esta é a primeira vez que ele ouve falar dessa afirmação de mais de 13 anos feita por uma suposta funcionária que teria estado com ele por nove dias".

Asta Jonasson é recém-formada em cinema e foi contratada pela empresa de Vin Diesel para trabalhar com o ator em locações na cidade de Atlanta. Ela era responsável por organizar eventos e acompanhá-lo em eventos.

De acordo com o processo, em setembro de 2010, a ex-assistente foi convidada a esperar na suíte de Diesel enquanto aguardava algumas recepcionistas.

Entretanto, minutos após ficarem a sós, o ator a agarrou pelos pulsos e a jogou na cama. Mesmo tentando escapar e se debatendo contra o ator, ela foi impedida de deixar o quarto.

Além disso, ele a apalpou e beijou seus seios. Jonasson informou que gritou e correu para o banheiro após Diesel tocar sua calcinha, mas ele a prendeu contra a parede, colocou a mãe em seu pênis ereto e se masturbou: "Apavorada, a Sra. Jonasson fechou os olhos, tentando se dissociar da agressão sexual e evitar irritá-lo".

Com informações do iG

