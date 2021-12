Da Redação

Viih Tube surge de biquíni e ganha elogio de Lipe Ribeiro

Após troca de beijos no primeiro dia de festa da Farofa da Gkay, da influencer e atriz, Gessica Kayane, a ex-BBB, Viih Tube, de 21 anos, ganhou elogios do ex-Fazenda, Lipe Ribeiro, ao aparecer biquíni em frente a uma piscina.

continua após publicidade .

Em uma publicação no Instagram, a ex-BBB publicou uma foto de biquíni rosa no hotel, local do evento da festa da Gkay, e escreveu na legenda: "Tô nem vendo".

Nos comentários do post, Lipe disparou: "O, glória". Ela respondeu: "Você para".

continua após publicidade .

Farofa da Gkay

Desde 2017, o evento é realizado, com exceção do ano passado, devido à pandemia da Covid-19. Gkay fechou o Marina Park Hotel, em Fortaleza, para seus convidados.

O primeiro dia de festa teve apresentação de Alok e Pedro Sampaio. Nos próximos dias ainda devem se apresentar Wesley Safadão, Xand Avião, Zé Felipe, entre outros.

continua após publicidade .

A festa conta ainda com um "dark room", um espaço reservado para que casais (ou mais pessoas) tenham mais intimidade.

Com informações do site UOL.

Veja a publicação da ex-BBB 21:

continua após publicidade .