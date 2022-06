Viih Tube se pronuncia sobre affair com Eliezer

Da Redação

Finalmente assumidos, a influenciadora Viih Tube falou, na sexta-feira (3), pela primeira vez sobre o affair com o ex-BBB Eliezer. Na semana passada, o colunista Léo Dias, do Metrópoles, havia publicado que o casal foi flagrado aos beijos no camarote de uma festa em São Paulo, finalizando, assim, os boatos de que os dois estavam ficando.

continua após publicidade .

Os ex-BBBs foram gravados por pessoas que estavam na pista da festa e o vídeo foi divulgado no perfil Subcelebrities, no Instagram.

Na noite dessa sexta, durante desfile do São Paulo Fashion Week, eles finalmente se assumiram. Segundo a revista Marie Claire, a influenciadora contou que eles estão ficando, sem rótulos: “A gente está ficando e está rolando, mas sem rótulos. A gente está muito bem assim. Estamos nos conhecendo, mas não tem nada sério. O importante é ninguém ser magoado”, disse em relação ao caso.

continua após publicidade .

Com informações do Metrópoles.