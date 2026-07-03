Viih Tube se pronuncia após críticas ao reality com funcionárias e revela objetivo do projeto

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira (02), para se manifestar publicamente após a forte repercussão negativa do reality As Patroas, projeto promovido por ela e seu marido, o ex-BBB Eliezer.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (03)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O programa consistia em uma competição entre as funcionárias do casal, valendo prêmios em dinheiro, redução da carga horária de trabalho e outros benefícios. A produção gerou uma onda de duras críticas nas redes sociais, com internautas acusando a dupla de explorar os trabalhadores para gerar entretenimento.

Assustada com a proporção que o caso tomou, a influenciadora gravou uma sequência de vídeos nos Stories explicando que o formato controverso do primeiro episódio, na verdade, fazia parte de uma estratégia de marketing com enredo combinado para levantar uma discussão social. Segundo Viih Tube, o objetivo principal era chocar o público para introduzir, no segundo episódio, uma crítica aberta à precarização do trabalho e à escala de trabalho 6×1.

O pronunciamento de Viih Tube

“Meu Deus do céu, gente. A proporção que tomou. Eu tô mega assustada. A nossa intenção era chamar a atenção. Se você já assistiu ao segundo episódio que eu postei no feed, eu tive que antecipar. Eu tinha falado para vocês que seria toda terça e sábado, mas vocês estão vendo aí o que está acontecendo. E por que eu não apareci ontem? Por isso. Porque tinha um enredo, tinha um porquê, era tudo combinado e eu não estava com o vídeo pronto. Como era para sábado, a gente imaginou que 72 horas seriam o tempo suficiente para a galera achar estranho algumas coisas do primeiro episódio antes de postarmos o segundo. Só que a repercussão foi muito pior do que a gente imaginava e eu tive que antecipar”, iniciou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Realmente, se você assistiu ao segundo episódio, você já entendeu. Todo ‘Levando Roupa Suja’, que é o episódio de sábado, traz uma crítica social. Nesse episódio, a gente postou duas críticas: a precarização do trabalho, que foi o que a gente mostrou no primeiro episódio, e a escala 6×1. Inclusive, a data de postagem do reality, que é totalmente sobre trabalho, foi proposital. O vídeo que seria postado no sábado foi planejado porque ontem, dia primeiro, foi o dia em que o Senado, em Brasília, discutiu sobre a escala 6×1. Então, esse era um assunto que a gente discutiria no segundo episódio, já pensando na data, pois a nossa intenção era, sim, chamar a atenção para falar sobre a escala 6×1, da qual nós somos contra. Porém, eu não imaginava o tamanho da proporção que tomou”, explicou.

Esposa de Eliezer fala sobre os riscos do reality

Em seguida, Viih Tube também falou sobre o MPT (Ministério Público do Trabalho) ter instaurado um inquérito para apurar irregularidades trabalhistas após o reality ser divulgado. “Vou ter que dar algumas satisfações aqui para vocês porque eu também sei do risco. A gente já sabia disso desde o início, porque um reality com pessoas que têm relação de trabalho com você, de qualquer forma, pode receber uma fiscalização do Ministério do Trabalho. É um direito deles, porque realmente mistura as coisas.”

“É importante deixar claro que elas não são obrigadas a participar. Foi feito o convite e topou quem quis ter essa relação contratual com a gente fora do trabalho para participar do reality e receber esse salário como uma participação mesmo, como uma produção audiovisual. Elas têm esse contrato de produção audiovisual, como se fosse um cachê de publicidade, para ficar mais claro de vocês entenderem. Ninguém foi obrigado e a relação de trabalho indefere desse contrato.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu achei que era um pouco claro isso pra vocês, para o meu público, talvez seja claro, que pediam reality, que sabem nossa relação com as meninas, e que sabem nossas intenções e tudo mais. Mas eu entendo também que a situação humilhante foi pra causar, mas foi para causar e chamar a atenção para um assunto importante, que é a escala 6×1, da qual somos completamente contra. A gente gosta que as pessoas trabalhem felizes e que o trabalho não seja a vida da pessoa”, ressaltou, recordando que já tinha feito um marketing assim na época em que lançou seu livro.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

“Aqui as meninas não têm escala 6×1 e a gente sabia que seria uma semana em debate no Senado sobre o assunto. Foi tudo pensado literalmente nesse sentido. Todas as meninas, quando fizeram entrevista comigo no início, ouviram que eu quero que trabalhem felizes, que não seja pesado. Isso tem tudo a ver com a escala, porque viver apenas para o trabalho é completamente errado. Nossa vida é muito além disso. Por isso que a gente é contra e fala sobre isso no episódio, explicando o porquê de querermos puxar a atenção para esse assunto. Eu acho que a gente tem que falar, ainda mais nós, que somos pessoas que têm colaboradores. Tem que falar”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações: Revista Caras