Viih Tube se defende após críticas por mesversário da filha

Viih Tube aproveitou o segundo mês da filha, Lua di Felice, do relacionamento com o ex-BBB22 Eliezer, inspirado no Xou da Xuxa. Entretanto, a influencer foi muito criticada por conta do exagero e voltou às redes sociais para se defender. A escolha do tema foi do pai.

“Eu vi muita gente comentando ‘nossa, que exagero’. Gente, óbvio que é exagero. Não é comum fazer um mesversário tão completo assim, mas duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis, não fariam todo mês pelos filhos de vocês”, escreveu.

Viih Tube e Eliezer Netto contaram no Instagram que decidiram contratar uma babá para ajudá-la nos cuidados com a filha, Lua Di Felice, de quase 2 meses. A ex-BBB desabafou em sua rede social e disse que está com dificuldade de administrar todas as obrigações.“Logo vamos contratar, sim! Uma babá para me ajudar porque está sendo muita coisa para mim. Está me causando ansiedade e tá difícil administrar tudo! As duas empresas, publicidades, minhas redes, redes do babytube, e todo cuidado com ela”, disse Viih Tube.

As informações são do Metrópoles.

