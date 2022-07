Viih Tube relaxa em resort com diária de até R$ 48 mil nas Maldiva

Da Redação

A ex-bbb e influenciadora Viih Tube, de 21 anos, está nas Maldivas para aproveitar dias de descanso com a família na ilha paradisíaca. A influenciadora relaxa em um um hotel com diárias que chegam até R$ 48 mil.

O resort oferece uma ampla estrutura para os seus hóspedes, como spa, que Viih Tube já foi conhecer, experiências aquáticas (mergulho, passeio de barco, fly boarding, entre outros). No quarto que a influenciadora está, ela tem uma piscina privativa, cozinha, varanda com direito a balanço, em um apartamento de dois andares.

"No meio do nada real, que coisa linda", escreveu ela, ao chegar na ilha.

"Eu tenho uma piscina. Estou no meio do nada, me esqueçam aqui. Cheguei no hidroavião, coisa mais chique. Cheguei cansada então agora vou ter uma massagem no spa", continuou a influenciadora.

A influenciadora digital viajou com a mãe, Viviane Tube, padrasto e uma tia. Por falar no casal, a mãe de Viih Tube foi pedida em casamento no resort. "Momento incrível que estou vivendo, ao lado da pessoa que me fez ver a vida com mais amor. Me sinto completa e feliz. Digo sim e mil vezes sim! Um amor para vida toda", comemorou ela, ao posar para fotos com o agora noivo.

Em publicações nos Stories, Viih Tube se emocionou com o pedido de casamento do padrasto para a sua mãe. "A verdade é que estou em Maldivas porque minha mãe ia ser pedida em casamento. Agora posso contar. Estou chorando horrores. O amor é lindo", disse ela.

