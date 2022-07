Viih Tube relata que sofreu assédio em Dubai

Da Redação

Viih Tube contou que foi assediada enquanto deixava um hotel em Dubai para retornar ao Brasil. A influenciadora publicou nesse sábado (30) uma série de vídeos pelos stories do Instagram relatando a situação.

A ex-participante do BBB, que visitava a cidade nos Emirados Árabes após uma temporada nas Maldivas, explicou que um homem pedia com insistência o número do celular dela. Mesmo que Viih negasse a troca dos números, o homem continuava insistindo e ela seguia reforçando que não gostaria de dar o número.

Nas publicações, a influenciadora descreveu a situação como "chata". "Gente, e o cara que veio pedir meu WhatsApp. Aí eu [dizia]: 'Não moço, não quero, obrigada'. E ele [respondia]: 'Mas por quê?'. Falava que não queria e ele insistia", afirmou.

"Ele começou a tentar me convencer e eu falava que não quero. Muito obrigada, mas eu não quero trocar o WhatsApp", completou Viih, que também acrescentou um questionamento por escrito: "Não posso só não querer, não?".

