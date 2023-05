Viih Tube publica foto da filha e encanta web; veja

Da Redação

Publicação foi realizada nesta segunda

Viih Tube e Eliezer mostraram, nesta segunda-feira (8), o rosto da filha, Lua, que nasceu no início de abril. "Oi, titios e titia. Eu estava ansiosa pra conhecer vocês!", escreveu a influenciadora na legenda.

Viih disse que a filha se parece com ela e com Eliezer, apesar dos comentários de que Lua é mais parecida com ela. "Tá todo mundo comentando que parece comigo. Foi um golpe que eu apliquei na primeira foto, porque ela de olho fechado é 'eu inteira' e, de olhos abertos, é o Eli", se divertiu, em vídeo publicado nos stories.

Ela disse ainda que, em breve, vai publicar fotos de Lua no dia do nascimento. "Naquela época, eu estava zero pronta pra mostrar. Nos primeiros 15, 20 dias, os hormônios, os sentimentos, o emocional variou muito. Agora eu tô muito em paz, muito tranquila", afirmou.

