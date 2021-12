Da Redação

Viih Tube posa de fio-dental e ostenta bumbum gigante

A ex-BBB Viih Tube aproveitou o calorão para renovar o bronzeado. Nesta quinta-feira (23), ela publicou um clique tomando sol usando um biquíni mínimo. Nas redes sociais, a influencer compartilhou a imagem onde aparece de costas com um biquíni fio-dental branco e empinando o bumbum. Na legenda, ela foi minimalista e colocou apenas um emoji de sol.

Rapidamente, os comentários lotaram de elogios: "Gostosona", escreveu sua amiga e ex-BBB Thaís Braz. Os fãs não ficaram de fora: "Que mulherão é esse", disse uma seguidora.

Recentemente, Lipe Ribeiro falou sobre sua relação com a youtuber. O ex-A Fazenda revelou que vive um relacionamento sem rótulos com a ex-BBB e deixa futuro do casal no ar.

Com informações do site Contigo!.

Veja o post de Viih Tube: