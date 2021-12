Da Redação

Viih Tube participa de festa e dá beijão em Lipe Ribeiro

Na madrugada desta segunda-feira (6), Viih Tube e Lipe Ribeiro foram flagrados aos beijos na festa de aniversário da influenciadora digital Gessica Kayane, conhecida como Gkay. A celebração começou no último final de semana e vai até terça-feira (7) em Fortaleza, no Ceará.

Esta é a segunda vez que a blogueira e o ex-Fazenda são vistos em clima de romance. No mesmo evento, a ex-BBB também foi flagrada beijando outro affair, o humorista Isaías Silva, influenciador famoso no TikTok.

Desde que ficou solteira, Viih Tube virou figurinha carimbada em festas frequentadas por celebridades. Na semana passada, a atriz teve um flerte com o ex-BBB Arthur Picoli em um resort no litoral baiano.

Ela também foi flagrada junto com o cantor sertanejo Lucas, da dupla Lucas e Thiago. Os dois se beijaram durante um show de Rodolffo Matthaus, companheiro de confinamento da youtuber no BBB21.

Farofa da Gkay



Organizada desde 2017, a Farofa da Gkay se tornou um evento anual que reúne celebridades e influenciadores digitais para comemorar o aniversário da humorista Gessica Kayane. Este ano, ela fechou o Marina Park Hotel, em Fortaleza, durante três dias para receber amigos e famosos.

A festa, que só acaba na terça-feira (7), foi um dos assuntos mais comentados do Twitter no último final de semana. Entre as apresentações musicais confirmadas para os três dias de comemoração estão: Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, Alok, É o Tchan, Pedro Sampaio e Zé Felipe.

Valesca Popozuda, Bianca Andrade e o marido, Fred, Lucas Viana, Tiago Abravanel, Lívian Aragão, Kéfera e Kevinho já marcaram presença no evento.

Também estiveram presentes os ex-BBBs Gil do Vigor, Flayane, Sarah Andrade, Gleici Damasceno, Elana Valenária, Arthur Picoli, Viih Tube, Gizelly Bicalho, Thaís Braz, Camilla de Lucas e Kerline Cardoso.