Viih Tube mostra rosto de Lua pela 1ª vez e faz declaração emocionante

Eliezer e Viih Tube com a filha

Nesta quinta-feira (4), Viih Tube publicou uma longa declaração de amor para o marido, Eliezer, e aproveitou o momento para mostrar o rostinho da pequena Lua di Felice pela primeira vez. Hoje faz um ano que os ex-BBBs se conheceram.

No clique, a influencer narra a passagem do tempo desde o dia em que se encontraram: o trabalho que os uniu, a famosa “conversa no aeroporto” que aproximou os pombinhos e, agora, o mais novo papai do pedaço aparece dando banho na herdeira.

A princípio, a imagem surpreendeu os fãs já que, recentemente, Viih explicou o motivo de não mostrar o rosto da filha nas redes. “Mostrei a gravidez inteira, não é agora que não vou mostrar, mas no meu tempo!”, garantiu. Segundo a ex-BBB, o conselho partiu de MC Loma. “Quem me recomendou isso foi a MC Loma. Ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa”, relembrou.

Embora tenha dito que a imagem da recém-nascida viria através de um ensaio fotográfico nos próximos dias, a empresária resolveu matar a curiosidade dos fãs antes do esperado. “Faz um ano que nos conhecemos pessoalmente, pra você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar e não se tocava. Saímos do trabalho, fomos pra After e, numa brincadeira de ‘verdade ou desafio’, perguntaram: ‘É verdade que você ficaria com alguém da roda?’. E você logo: ‘A Vitória’. Eu fiquei tipo: ‘Gente, amém ele se tocou'”, escreveu a youtuber no post.

