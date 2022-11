Viih Tube inicia fisioterapia pélvica: 'Me preparar para o parto'

Da Redação

Viih Tube, de 22 anos

Viih Tube, de 22 anos, contou que começou a fazer a fisioterapia pélvica para ajudar na gravidez. A influenciadora digital espera a primeira filha, Lua, fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Em seus stories no Instagram, a influenciadora digital contou que gostou de ter iniciado a atividade na busca por uma melhor estrutura durante a gestação, na preparação do parto e também pós-parto.

"Comecei ontem fisioterapia pélvica para me preparar para o parto, pós-parto. É preparar toda sua musculatura da pelve, barriga, cuida da diástase e eu comecei. Foi muito legal", disse.

Ela continuou e contou um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica, mas também destacou que está muito lenta em razão da gestação. "Estou muito devagar para falar e pensar, eu esqueço o que estou falando. Não é para ter menos alteração no corpo, até porque vai ter porque vai ter muita porque faz parte da gravidez, inclusive é uma coisa bonita porque você está gestando seu neném. Ele te prepara para, por exemplo, incontinência, fazer xixi e coco, quando a grávida espirra e faz xixi acontece muito e isso cuida quando para que não aconteça", afirmou.

Além disso, Viih Tube detalhou como a atividade pode contribuir no momento do parto da primeira filha. "No parto, para que você saiba fazer o movimento da força certa, para que não machuque, entre outras coisa que vão ajudar muito".

Também nos stories, a influenciadora falou que anda muito preguiçosa, sem vontade de fazer qualquer coisa. "Estou em dias de preguiça e procrastinação. Falo que vou fazer mil coisas e não faço", destacou.

Viih Tube e Eliezer confirmaram a gravidez em setembro. O casal assumiu namoro em agosto deste ano, mas tinham um relacionamento "sem rótulos" desde junho. "Gente, eu estou grávida. Estamos grávidos", contou a influenciadora digital.

Em outubro, o casal descobriu o sexo do bebê por meio de um chá revelação transmitido nas redes sociais — 480 mil pessoas acompanharam o anúncio. Os influenciadores se emocionaram muito quando os Dummies derramaram uma tinta da cor rosa no casal para anunciar o sexo do bebê. "Era meu sonho ser mãe de menina", revelou Viih Tube.

