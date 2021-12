Da Redação

Viih Tube gasta R$ 2.500 em táxi para ver Lipe Ribeiro

Na madrugada desta quarta-feira (15), Viih Tube foi flagrada aos beijos com o ator João Guilherme em uma balada na zona oeste de São Paulo. A ex-Big Brother Brasil não se contentou com o affair paulistano e gastou R$ 2.500 numa viagem de táxi da capital paulista até a casa de Lipe Ribeiro, no Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

"Eu não sei o que eu tenho na cabeça, é sério. Eu estava em São Paulo, na Vitrinni [balada em SP], eu saí de lá, peguei um táxi e falei: 'Moço, vamos para o Rio'. Ele falou 'bora', e eu falei 'bora'!", explicou a atriz em seus Stories. A youtuber disse que apenas no meio da viagem percebeu que seria cobrada pelo valor do taxímetro.

"Gente, é sério! Em que mundo eu acho que eu estou vivendo?", debochou. Ela e o filho do cantor Leonardo foram o centro das atenções na Farofa da Gkay -- ambos foram flagrados beijando muitas pessoas no evento. Contudo, aparentemente os dois não tinham se beijado na festa em Fortaleza.

continua após publicidade .

Já Ribeiro teve um affair com Viih Tube durante a festa e tem sido apontado como um possível pretendente. Ela se declarou para o ex-A Fazenda: "Peguei oito, mas sou sua”. Após o evento, ele deu uma aliança para a youtuber sinalizando um avanço na relação de uma semana entre os dois.

Ele usou sua rede social para debochar sobre o fato de ela ter ligado no meio da madrugada e ido da boate em São Paulo direto para o Rio de Janeiro. "Ela está aqui mesmo! Depois de fazer micareta na Vitrinni, sai da boate e vem de táxi! Vai fazer micareta e liga de madrugada, isso acontece", alfinetou Lipe enquanto a youtuber caía na gargalhada e pedia desculpas pelo inconveniente.

A influencer ainda passou na casa de Pocah, sua amiga desde o BBB21, para almoçar e pegar roupas e maquiagens emprestadas. "Alimentando a criança perdida", escreveu a cantora em um de seus Stories.

continua após publicidade .

"Eu não tenho vergonha na cara! Mas pelo menos eu tenho uma mãe para me dar comida, roupa, maquiagem e cuidar de mim!", declarou Viih Tube em outra postagem.

Com informações, UOL