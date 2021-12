Da Redação

Viih Tube ganha 'anel de compromisso' de Lipe Ribeiro

Na semana passada, a influenciadora Viih Tube ficou com Lipe Ribeiro durante a Farofa da Gkay. Além disso, eles foram embora juntos do evento, algo que pode indicar uma possível união entre eles.

No último sábado (11), a ex-BBB foi a um show do Dennis DJ, na Arena Estaiada, em São Paulo. Ela estava com outros famosos na festa e, também, com Lipe.

Ribeiro aproveitou a oportunidade e deu para Viih um anel em forma de coração. Lipe compartilhou o momento em seus Stories do Instagram e disse: "A gente é maluco". Emocionada, Viih levou a mão já com a joia ao rosto, tentando disfarçar a emoção. "F...", completou ele.

No evento, eles trocaram vários beijos, registrados pelos fotógrafos que estavam no local. Viih, que assumiu ter beijado 48 pessoas durante a Farofa da Gkay, que aconteceu em um hotel de luxo em Fortaleza, no Ceará, postou antes do show na cama com Lipe. Os dois conversavam e ela brincou com o fato deles terem ficado. "Trate ficante como ficante: a gente", disse a influencer, dando a entender que a relação estava ficando mais séria que uma simples ficada.

