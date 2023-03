Viih Tube faz 'tour' e mostra mudanças no corpo durante a gestação

Da Redação

Viih Tube mostra mudanças no corpo durante a gravidez

No final da primeira gravidez, a influenciadora Viih Tube publicou um vídeo nesta terça-feira (28) exibindo as mudanças corporais decorrentes do período gestacional. Além das alterações hormonais, ela relata ter ganhado 22 quilos.

"Vou gravar um tour pelo meu corpo na gestação... primeiro para ficar de recordação, para quando eu não estiver mais com esse corpo lembrar como foi, como eu fiquei, como foi o processo e cada coisinha que deixa marcas mesmo no corpo, né? Porque eu acho que faz completamente parte do processo, não se cobre a não ter marcas ou não ter cicatrizes, porque, na verdade, fazem parte da sua história. Eu acho que cada cicatriz faz parte de um pedaço de você".

A influenciadora mostra também algumas manchas na barriga, explicando que regiões íntimas também escureceram, como virilha e seios, e relata que cicatrizes de cirurgias plásticas também tiveram alteração de cor. "Eu passo alguns cremes clareadores, que eu acho que ajudam, mas também é como eu falei, eu enxergo como parte do processo", enfatizou.

A ex-BBB também exibiu as novas estrias na lateral do quadril, algumas manchas nos braços e marcas de espinhas. Além disso, ela relata se sentir mais inchada, tanto no rosto quanto nas pernas, região onde ela diz ter adquirido mais celulites. No vídeo, ela confessa que saiu da dieta durante a gestação.

Veja o vídeo:

Vídeo por: Viih Tube

As informações são do site IG.

