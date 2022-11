Viih Tube exibe detalhes de ultrassons da filha; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Viih Tube, de 22 anos, está grávida

A influenciadora Viih Tube , de 22 anos, publicou em seu canal do Youtube detalhes dos ultrassons que realizou desde a descoberta da gravidez de sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com o também influenciador Eliezer, de 32 anos . Ambos participaram, de edições diferentes, do reality show Big Brother Brasil, da TV Globo.

continua após publicidade .

Nas gravações, a influenciadora revelou que estava aguardando o chá revelação acontecer para mostrar as imagens dos exames. O anúncio do sexo do bebê aconteceu em outubro, em uma live com mais de 480 mil pessoas.

continua após publicidade .

"Eu vou mostrar para vocês um resumo dos ultrassons que a gente já fez da Lua. Eu fiquei com medo de postar antes da revelação e algumas mães conseguirem ver o sexo do bebê . Tudo bem que demora um pouco para ver, mas eu não queria que ninguém me contasse antes da revelação", contou a influenciadora.



O conteúdo ainda mostrou a reação do pai de Lua durante o último ultrassom: "Nós estamos aqui, fazendo mais um ultrassom. É o primeiro ultrassom sabendo que é uma menina, sabendo que é a Lua. A gente faz uma vez por mês para acompanhar", disse Eliezer no vídeo.

O casal assumiu o relacionamento em agosto deste ano, mas já estavam juntos desde junho.

Com informações do iG

Siga o TNOnline no Google News