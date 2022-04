Da Redação

Viih Tube está em hospital e pede orações por Rodrigo Mussi

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube está no Hospital das Clínicas, em São Paulo, acompanhando o caso de Rodrigo Mussi, que está internado em estado grave. Mussi, que é o segundo eliminado do BBB 22, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31).

Em uma publicação, feita em uma rede social, Viih Tube pede orações por Rodrigo. “Neste momento é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor”, disse. Em entrevista ao Gshow, ela admitiu que o estado de saúde do ex-brother é delicado.

Rodrigo foi submetido a um procedimento cirúrgico na noite desta quinta-feira, que durou cerca de três horas. A assessoria do rapaz informou que ele passou por uma cirurgia na cabeça e deve permanecer em observação pelas próximas 48 horas.

Acidente

Rodrigo estava no banco do passageiro em um veículo de aplicativo, quando o condutor do carro acabou cochilando ao volante. Nesse momento, o automóvel colidiu violentamente contra um caminhão.

Com o impacto da batida, o ex-brother foi ejetado do veículo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas de São Paulo.