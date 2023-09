Viih Tube emociona ao mostrar vídeo de seu corpo: ''Não me reconheço"

A influenciadora Viih Tube emocionou ao compartilhar um vídeo mostrando a mudança drástica pela qual passou após se tornar mãe. Nesta quarta-feira (20), a empresária publicou o registro comovente e fez várias mães se identificarem com sua história.

continua após publicidade

Pegando looks memoráveis de sua carreira como atriz e ex-BBB, a esposa de Eliezer mostrou como eles não servem mais como antes em seu corpo. Viih Tube então refletiu não apenas sobre ter suas curvas afetadas após a gravidez, mas como se tornou uma nova pessoa ao ser tornar mãe de Lua, de cinco meses.

- LEIA MAIS: Luisa Sonza revela traição de Chico e fim do namoro ao vivo na TV

continua após publicidade

"Mas agradeço tudo que vivi e vi com você, me fez ser quem sou hoje! Cada fase e agora nova vida, novo corpo, novo momento, não me reconheço mais no espelho, é hora de mudar!", falou ela sobre a importância de seu passado em seu presente.

Nos comentários, a famosa foi muito elogiada pela iniciativa. "Te admiro muito", enalteceram a coragem da artista se mostrar com realidade. "Que vídeo lindo", aprovaram. "Me arrepiei inteira", comoveram-se.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News