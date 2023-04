Viih Tube e Eliezer viram assunto após rumores sobre o nome da filha

Da Redação

Viih Tube e Eliezer na maternidade

Após muito estresse, nesta terça-feira (25), o ex-BBB Eliezer decidiu colocar um ponto final nos rumores que circulam nas redes sociais sobre como teria registrado a filha recém-nascida, Lua, fruto do casamento com Viih Tube.

Quando a influencer ainda estava grávida, os papais revelaram que a filha teria apenas o sobrenome da mãe e não teria o sobrenome do pai, por uma decisão pessoal deles. A repercussão da decisão, na época, não foi nada boa. Agora, o assunto voltou à tona e Eliezer decidiu mostrar uma foto da certidão de nascimento da filha.

Na imagem, ele mostrou que a filha se chama Lua Di Felice. Na legenda, ele desabafou sobre a polêmica que criam nas redes sociais sobre uma decisão do casal. “Hoje o assunto do sobrenome da Lua voltou à tona, já não bastasse da última vez a gente tomar hate a ponto da Viih parar no hospital com pressão alta. Realmente não sei porque reviveram isso, porque já tinah sido muito explicado tanto por mim, tanto por ela. Então para não restar dúvidas, a certidão dela”, disse ele.

E completou: “Totalmente desnecessário isso, mas não quero que o episódio de fevereiro se repita. A Viih está no puerpério para quem não tem noção é um momento muito difícil. Chega a ser maldade com ela levantar um assunto que fez tão mal a ela”.

