Viih Tube e Eliezer presenteiam funcionárias e emocionam web; veja

Viih Tube e Eliezer preparam uma surpresa emocionante para suas funcionárias nesta quinta-feira (21). O casal de influenciadores decidiu agradecer os serviços prestados ao longo do ano com um carro luxuoso e outros presentes personalizados. Vestido de Papai Noel, o pai da pequena Lua di Felice, surpreendeu as colaboradoras com os itens mais que especiais.

continua após publicidade

Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Eliezer compartilhou alguns detalhes da surpresa. Caracterizado como o bom velhinho, ele contou que tinha acabado de vivenciar o momento especial: “Papai Noel passou aqui em casa e fez uma surpresa para quem trabalha com a gente”, o influenciador celebrou a conquista.

- LEIA MAIS: Viih Tube pede mais um filho para o Papai Noel e se surpreende

continua após publicidade

Em seu perfil no Instagram, Viih compartilhou um um vídeo dando mais detalhes sobre a surpresa. A mamãe da pequena Lua disse que passou os últimos dois meses conversando e analisando cada uma das funcionárias, para descobrir o que elas mais precisavam. Suzana, a cozinheira da casa, ganhou uma televisão e um super jogo de panelas. Veja abaixo.

Viih e Eli possuem ainda com mais duas funcionárias: Vilma e Léia. Vilma, que é a babá de Lua, conquistou um ar condicionado para a casa dela. Os influenciadores ainda quitaram uma obra que a mulher precisou realizar na residência em que vive, após todos os vidros do imóvel terem sido destruídos nos últimos temporais registrados em São Paulo.

Léia, que trabalha nos serviços gerais, foi a última a ter a surpresa revelada. A jovem é a única das funcionárias que utiliza o transporte público e Viih contou que, como a família se mudará em breve, ela precisaria pegar aproximadamente seis ônibus para conseguir chegar no novo local de trabalho. Disposta a continuar com o emprego, Léia deu entrada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e afirmou que parcelaria uma motocicleta em "diversas vezes". Mal sabia ela, no entanto, o grande presente de Natal que ganharia: um carro zero km.

continua após publicidade

Além de presentes personalizados, todas ganharam uma super cesta para comemorarem a Ceia de Natal.

Assista:

A atitude dos influenciadores emocionaram os fãs, que elogiaram a atitude e afirmaram que todos os famosos deveriam seguir o exemplo do casal.

Siga o TNOnline no Google News