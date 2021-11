Da Redação

Viih Tube e Arthur Picoli estão tendo um affair

Na última quinta (25), durante um podcast, a influencer Gabi Prado confirmou um affair entre Viih Tube e Arthur Picoli. Ela contou durante a entrevista, que esteve na Bahia, hospedada no mesmo resort que os ex-BBBs estavam e afirmou ter visto eles trocando carícias e amassos. "Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando, sim", contou a modelo. Os boatos começaram quando Arthur e Viih fizeram uma viagem juntinhos, porém ainda como amigos. Nenhum dos dois falaram sobre o assunto. Viih Tube está solteira desde outubro, após terminar com Bruno Magri depois de três anos de relacionamento.

Arthur brincou com a situação de estar com Viih no mesmo resort e em um vídeo junto com Thais Braz e Viih, ele disse: “Fui tomar café e topei com a Viih Tube. Aí, ela pegou e falou ‘nossa, gente, não deu pra tomar banho que não tem água no resort. Estourou um cano. Cheguei no quarto, liguei o chuveiro, escovei os dentes e tinha água pra quebrar com pau e ela falou que não tomou banho. Algumas coisas nunca mudam”, contou, fazendo menção á piada enterna entre os participantes, de que Viih Tube não toma banho.

Com informações R7.