Viih Tube comemora recuperação de Rodrigo: 'Ele quer viver'

Viih Tube comemorou nas redes sociais o progresso de Rodrigo Mussi. O ex-participante do "BBB 22" (TV Globo) está acordando, respondendo a comandos básicos e abriu um dos olhos, de acordo com boletim médico divulgado na tarde de hoje.

"Gente, vocês têm noção que ele simplesmente abriu o olho?! Têm noção de que ele entendeu tudo? Respondeu com a cabeça? 'Tá ouvindo?' 'Tô ouvindo!'", vibrou a influenciadora, referindo-se aos movimentos do ex-brother. "Eu tô muito feliz, juro! Cada coisinha é pra comemorar, gente. Continuem orando, continuem com energia positiva porque eu tenho certeza que tá fazendo muita diferença", pediu.

Eu fico todo dia pensando na situação em que ele tá, o que passa na cabeça dele, como deve ser perturbador. E ver que ele tá reagindo, ele quer viver, gente... Ele tá ali querendo sair dali. Eu tô sentindo que tá mais perto do que nunca pra ele acordar. Viih Tube

"Ele abriu o olho, gente! Ele abriu o olho e respondeu, ele apertou a mão", continuou.

A também ex-BBB agradeceu o apoio do público, contou que tem rezado por Rodrigo e falou da reação da família às notícias.

"Eu sei que todos vocês estão ajudando muito, tenho certeza. Toda a energia positiva, todas as correntes, isso faz toda diferença, sério. Eu oro toda hora antes e dormir, eu acordo e oro, penso e oro: 'Deus, por favor, ajuda, fica com ele, acalma o coração dele'. Ele tá muito agitado querendo sair dali e vai sair no tempo certo, vai dar tudo certo", disse.

Que notícia boa, que dia bom. A gente tem que comemorar essas coisas porque a família dele, os irmãos dele, tá todo mundo muito feliz porque isso é muito importante. Eu tô muito feliz! Viih Tube

Mais cedo, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, disse que o ex-brother passará por uma nova cirurgia na próxima quinta-feira. "A cirurgia será para a remoção da 'gaiola' e colocação de uma haste na perna direita. Vamos continuar nessa corrente positiva, faz toda a diferença."

O acidente

O acidente envolvendo o ex-participante do "BBB 22" aconteceu por volta de 3h da madrugada da última quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso, em São Paulo.

Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O carro de aplicativo em que o ex-BBB estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele teria sido arremessado para a frente do veículo.

O motorista do carro, Kaique Faustino Reis, e o do caminhão realizaram teste de bafômetro, mas ambos deram negativo. A batida foi registrada como lesão corporal culposa e depende dos familiares do ex-BBB registrar queixa criminal para seguir as investigações.