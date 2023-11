Viih Tube atualiza sobre seu estado de saúde; saiba mais

Nesta quinta-feira (30), Viih Tube compartilhou com os seguidores como está o estado de saúde dela. A influenciadora mostrou nas redes sociais nessa semana que vêm sentindo enjoos, e chegou a ir para o hospital por conta disso.

A mãe da menina Lua e esposa do ex-BBB Eliezer, revelou como passou a noite por conta dos sintomas: “Socorro que o remédio que eu tomei me deu muito sono, dormi 12 horas, e o Eli só me acordou e literalmente deu comida na minha boca”.

Apesar disso, a participante do BBB 21 afirmou que está melhorando dos enjoos que a levaram ao hospital nessa última quarta-feira, (29). “Mas já acordei me sentindo menos enjoada e melhor”, garantiu a famosa na legenda de uma foto onde apenas mostrava uma parte do rosto.

A youtuber quis se precaver de rumores sobre a possível causa desses enjoos e já garantiu aos fãs que não está esperando um segundo filho. “E não gente, não estou grávida”, escreveu Viih após falar sobre seu estado de saúde.

Durante esta madrugada, Viih deu detalhes sobre a orientação médica que recebeu: "Atualizações: permaneço enjoada e sentindo mal-estar, mas o médico falou que é alguma infecção viral mesmo. Agora é me hidratar muito e me esforçar para não colocar tudo que como para fora".

Porém, não é só Viih que não esteve bem de saúde essa semana, a filha Lua também estava com sintomas parecidos. "Fomos no pediatra de retorno mesmo. Mas tá eu e a Lua com febre indo e vindo e diarreia. Deve ser algum vírus, socorro, deus que tenho 9 reuniões só amanhã. E hoje ainda tinha a pré-estreia da Lari", disse Viih falando que ela e a filha não estavam bem e preocupada com a pré-estreia do filme “Tá Escrito”, estrelado por Larissa Manoela.

Após essa primeira postagem, Viih Tube teve que ir ao hospital. Como tratamento para a suposta virose, a ex-BBB teve que tomar soro na veia. Nisso, a mamãe coruja afirmou que Lua já estava melhor. "E vamos de medicação na veia, a Lua já tá super melhor, comeu super bem manga, mamou (não tava querendo nem isso). E conseguiu cochilar e eu vim aqui porque a mãe tá podre", contou.

