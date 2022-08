Viih Tube assume namoro com Eliezer: 'Guerreira abatida'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na legenda da publicação no Instagram, Viih Tube brincou com a situação

Viih Tube assumiu o namoro com Eliezer em publicação feita nesta quarta-feira (17), onde a ex-BBB 21 e o ex-BBB 22 surgiram juntos para anunciar que o romance agora é oficial. Os dois já estavam juntos há um tempo, mas só oficializaram o namoro nesta noite.

continua após publicidade .

Na legenda da publicação no Instagram, Viih Tube brincou com a situação. "Tô namorando, a guerreira foi abatida", afirmou. Ao comentar o que sente por Eliezer, Viih fez elogios ao ex-BBB.

"Quando eu assisti ele pela TV, já achei ele um cara sensacional, tão leve, humano, um coração tão bom e de combo ainda era engraçado, gostoso e safado!", começou.

continua após publicidade .

"Quando a gente se conheceu de cara foi uma conexão muito gostosa, como se eu conhecesse ele a anos, mas a gente se olhava e falava 'não quero nada sério agora tá?'", pontuou.

Apesar disso, ela diz que se apaixonou por Eliezer. "Mas quando fui ver eu já tava apaixonada por você! Por acordar e ter você do meu ladinho me abraçando de conchinha, por cada risada que você me faz dar, por cada perrengue em cada viagem e o seu jeitinho engraçado de resolver tudo, cada eu te amo, cada fase louca que vivemos nesses meses!", afirmou.

No fim do texto, Viih brinca com a falta que irá fazer nas festas da 'Farofa da GKay'. "Com a gente tudo é muito intenso, e eu amo isso na gente, porque a vida é isso, é emoção e a cada dia você me deixa mais louca por você! E a farofa que lute, eu tô feliz demais! Gente agora eu tenho um namorado, quem diria", completou.

Com informações do ig.

Siga o TNOnline no Google News