Viih Tube anuncia saída das redes sociais após 13 anos de carreira

Criadora de conteúdo comunicou aos fãs que vai desativar seus perfis no dia 30 de novembro para focar em novos projetos

A influenciadora digital Viih Tube anunciou nesta quarta-feira (07) que vai deixar as redes sociais no dia 30 de novembro. Após 13 anos de atuação na internet, a criadora de conteúdo explicou aos seguidores que planeja a transição há alguns meses e definiu o movimento como a maior mudança de rota de sua vida. Ela soma atualmente mais de 31 milhões de seguidores no Instagram, 15 milhões no TikTok e 11 milhões de inscritos no YouTube.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O principal motivo apontado para o encerramento das atividades é a perda de propósito em relação ao ambiente digital. Segundo a influenciadora, o trabalho na internet mudou ao longo do tempo e perdeu a leveza do início de sua carreira, quando começou a produzir vídeos para o YouTube ainda na adolescência. Ela destacou que, no passado, o conteúdo era feito por paixão, e não por retorno financeiro, e ressaltou que vinha se organizando internamente para dar esse passo definitivo. 1 de 2 Reprodução/Instagram Foto: Autor: Reprodução/Instagram

2 de 2 Reprodução/Instagram Foto: Autor: Reprodução/Instagram

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apesar de encerrar a exposição de sua vida pessoal nas redes, Viih Tube continuará ligada à produção de conteúdo, mas nos bastidores. A influenciadora revelou que gravou um curso voltado para quem deseja crescer na internet e planeja atuar como mentora para novos criadores de conteúdo nessa nova fase profissional.