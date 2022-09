Da Redação

A influencer publicou um vídeo no YouTube ao lado do namorado.

A ex-BBB Viih Tube anunciou em seu canal do YouTube que está grávida do primeiro filho com o atual namorado, o também ex-BBB Eliezer. A influencer publicou um vídeo em seu YouTube intitulado “EU ESTOU GRÁVIDA”, e deu mais detalhes sobre a situação.

“Eu estou grávida! Estamos grávidos”, iniciou a influencer no vídeo. “Vou ser papai”, comemorou Eliezer.

Veja o vídeo:

