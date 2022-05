Vídeo: Xand Avião é atingido por chamas no rosto em show

Da Redação

Durante uma apresentação em São Paulo, o cantor Xand Avião passou por um tremendo susto. No meio do show, ocorrido no último sábado (21), uma chama, que fazia parte dos efeitos pirotécnicos do palco, atingiu o rosto e os braços do artista.

continua após publicidade .

Apesar do susto, Xand não se feriu com gravidade e deu continuidade na apresentação.

Após o show, Xand se manifestou em seu Instagram sobre o susto. Em tom de piada, ele respondeu um internauta que pediu que ele tomasse cuidado com as chamas.



“Juntou fogo com gasolina. Tô bem, macho!!”, disse o cantor.

Com informações do Metrópoles.