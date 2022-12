VÍDEO: Solange Bezerra revela motivo da briga envolvendo Dayanne

Da Redação

Solange Bezerra revela motivo da briga envolvendo Dayanne

Solange Bezerra, a matriarca da família Bezerra, revelou em áudio, enviado à coluna Leo Dias, o verdadeiro motivo da briga envolvendo a filha Dayanne Bezerra durante o Garota Vip Festival, na madrugada deste domingo (18/12), em São Paulo. Durante um vídeo, a mãe das influenciadoras Deolane, Dayanne e Danielle Bezerra aparece tentando conter a filha em meio a uma multidão.



Conforme Solange Bezerra, não houve agressão durante a confusão. “Não houve briga, ninguém bateu em ninguém, a Dayanne não bateu em ninguém. Tinha apenas uma pessoa querendo invadir o nosso camarote e os seguranças estavam tentando conter ele e ele foi para cima do nosso assessor”, contou.

“A Day é muito amigona, a Dayanne não é de deixar ninguém a ver navios, se alguém mexe com alguém que está com ela, ela quer ir para cima sim. Ela é muito protetora, não é nem brigona, ela é muito protetora. Mas não houve nada, os seguranças tiraram [a pessoa que tentou invadir o camarote] e eu tirei ela, porque ela me respeita muito, graças a Deus. Ela já tinha bebido muito também”, finalizou Solange em defesa da filha.

As informações são do site Metrópoles.

