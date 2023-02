Vídeo: Sandy impressiona ao cantar clássico da Disney

Da Redação

Cantora foi convidada para evento da Disney World, em Campinas, São Paulo

Sandy, de 40 anos, marcou presença em um evento em Campinas, São Paulo, ao lado do marido Lucas Lima, nesta terça-feira (07). A cantora foi a convidada surpresa da Disney na apresentação de sua frota em parceria com a companhia aérea Azul.

"Sempre que estamos em um lugar bom, nós dizemos que estamos na Disney", brincou o músico, que embalou com seu violino a música 'When You Wish Upon a Star', cantada por Sandy.

Usando um vestido azul de gala, ela entoou o clássico da Disney e afirmou estar feliz por representar um pouco da magia das histórias que as crianças - e adultos amam.

Assista:

A cantora de apresentou hoje com seu marido em um evento da Azul Linhas Aéreas com a Disney.#Sandy pic.twitter.com/NtwCBgUwE2 — Dayanna ᶜʳᶠ (@dayannasj) February 7, 2023

O evento apresentou as 4 naves da companhia aérea personalizadas com Mickey Mouse, Minnie, Pato Donald e Margarida. Os personagens também compareceram e interagiram com o público. Além disso, foi anunciado o lançamento da 5ª nave, inspirada no personagem Pateta.

Prestes a encerrar suas celebrações de 50 anos, a Disney anunciou novas atrações para os parques, como a montanha-russa Tron Light Cycle/Run e a Journey of Water, inspirada no filme 'Moana', que estarão disponíveis a partir de abril, com mais novidades.





Fonte: Revista Quem.

