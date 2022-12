Vídeo: Richarlison tatua rosto de Neymar e Ronaldo Fenômeno nas costas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O desenho está sendo feto em Londres, na Inglaterra, onde Richarlison mora

O jogador de futebol Richarlison está nas preparações para fazer uma nova tatuagem. A arte cobre as costas inteiras do atacante da Seleção Brasileira e surpreendeu a internet por ter os rostos de Neymar, Ronaldo Fenômeno e seu próprio. Há ainda uma homenagem a Pelé. Veja no decorrer da matéria.

continua após publicidade .

Os registros da nova tatuagem foram postadas pelo tatuador em seu perfil do Instagram. O desenho está sendo feto em Londres, na Inglaterra, onde Richarlison mora. O jogador, que atua pelo Tottenham, voltou ao país europeu após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Cata

LEIA MAIS: Jogador é preso e pode ser condenado à morte no Irã; entenda o caso

continua após publicidade .

O responsável pelo enorme desenho nas costas do "Pombo" é Dom, amigo do atacante. O tatuador já fez mais de 10 artes espalhadas pelo corpo do atacante. Dessa vez, é possível ver o rosto do próprio Richarlison, com Neymar e Ronaldo Fenômeno ao lado. Perto do ombro direito, há a imagem da bandeira brasileira. Na parte inferior, aparece um garoto usando a camisa 9 do atacante, em uma comunidade.

Não fosse o suficiente, há mais. No topo, à esquerda, a tatuagem traz uma mensagem enviada por Pelé ao jogador, logo após a eliminação na Copa do Catar: "Você fez o Brasil sorrir".

fonte: Reprodução/Instagram

Segundo o jornal Extra, a ideia inicial era fazer a taça do Mundial, caso o Brasil faturasse o hexa. Mas como se tornou um dos destaques da seleção na Copa do Catar, Richarlison decidiu deixar a competição marcada na pele mesmo sem o título.

continua após publicidade .

Assista aos registros: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações Correio 24 horas.



Siga o TNOnline no Google News