Vídeo: Neta de Galvão Bueno reproduz bordão do avô: 'Haja Coração'

Bella Bueno, a neta do comentarista esportivo Galvão Bueno, está completando 4 anos de vida nesta quarta-feira (21). Para homenagear a neta, Galvão compartilhou um vídeo da menina fazendo seu inesquecível bordão: "Haja coração".

"Haja coração!! Hoje é dia da princesinha Bella!! Parabéns!! Vovô te ama", escreveu Galvão no vídeo em que a netinha diz: "Haja Coração vovô Galvão".

Nos comentários, todos se derreteram pela pequena e desejaram felicidades à Bella: "Princesa linda ! Parabéns, que papai do céu lhe abençoe e lhe proteja sempre" e "Coisinha linda. Parabéns a pequena, muita saúde, paz e alegrias!!!" foram apenas algumas das mensagens.

Assista:

Recentemente, Galvão agradeceu sua última narração de Copa do Mundo: "Olha só!! Recebemos hoje os números do Ibope!! E gostaria de agradecer aos 165 milhões de brasileiros que nos assistiram na Copa do Mundo pela TV Globo", escreveu ele. "Muito obrigado pelo carinho e audiência!", finalizou.



Fonte: Informações Revista Quem.

