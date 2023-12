Vídeo: Nayara Azevedo expõe provas de agressão do ex-marido

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Naiara Azevedo expôs ainda mais o antigo marido, Rafael Cabral. Ela apresentou evidências em imagens e vídeos das agressões sofridas durante o período em que os dois ainda eram casados. (Veja o vídeo abaixo)

Naiara divulgou um vídeo em que é possível ver seu ex-marido dando um tapa em sua mão para derrubar o celular que ela segurava, usado para gravar uma discussão entre eles e acusá-lo de agressão.

Dia das acusações

"Eu estava prestes a sair em uma viagem para fazer um show e a equipe do meu ex me disse que não poderíamos levar os equipamentos se não pagássemos por eles. Por que eu deveria pagar por algo que é meu? Já sofri violência física, moral e psicológica, mas foi quando sofri violência patrimonial que percebi tudo. Vi que estava sendo proibida de trabalhar", completou.

Rafael e Naiara foram casados por 10 anos, e o relacionamento chegou ao fim em julho de 2021. Mesmo separados, eles continuaram como sócios. No dia (30/11), o site LeoDias revelou que a ex-BBB denunciou o ex-marido por agressão e violência patrimonial, física e psicológica em Goiânia.

