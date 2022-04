Da Redação

Vídeo mostra reação de Jada após tapa de Will Smith; veja

Will Smith agrediu Chris Rock com um tapa após não gostar de uma piada feita pelo comediante com Jada Pinkett, sua mulher. Um vídeo publicado no TikTok mostra, de um novo ângulo, a reação da atriz, que sofre com alopecia, uma condição que a faz perder o cabelo.

O perfil chamado 305hoodhero fez o upload do arquivo somente na manhã desta quinta-feira (31). É possível ver que Jada continua sentada em sua cadeira e que ri quando Chris comenta que levou um tapa de Will. Confira.

Logo após estapear o comediante, o vencedor da estatueta de Melhor Ator se acomoda em seu assento e grita: “Tira o nome da minha mulher da porra da sua boca”, e a cerimônia continua rolando normalmente.

Confira o vídeo:

Com informações do Metrópoles.