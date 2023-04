Vídeo mostra Eliezer aos prantos antes do parto Viih Tube; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Viih Tube postou momentos que antecederam o parto

Viih Tube foi às redes sociais neste sábado (15) para compartilhar um novo vídeo dos momentos que antecederam o nascimento de Lua. A pequena, que veio ao mundo no domingo de Páscoa, é a primeira filha da youtuber e do ex-BBB Eliezer.

continua após publicidade .

No vídeo, Viih mostra o percurso para o hospital, a chegada no quarto, com todas as lembrancinhas para os visitantes, e também um momento em que ela e Eliezer caem no choro de emoção.

-LEIA MAIS: Viih Tube e Eliezer publicam primeira foto com a filha Lua

continua após publicidade .

“Choramos tanto assistindo esse vídeo… que vocês não tem noção. A retrospectiva mais linda das nossas vidas. Nem a gente tinha noção do que viveríamos, de como seria, eram tantos medos, receios… mas vivemos as 12 horas mais fortes e emocionantes das nossas vidas”, escreveu o casal na legenda.

“A gestação fez com que nossas vidas mudassem da água pro vinho (literalmente) e achávamos que não tinha como mudar mais até as 8:38 da manhã do último domingo de Páscoa. Quando nos perguntarem como foi tudo… foi o nosso momento, do nosso jeito, com a nossa família e com a nossa pequena. Obrigado meu Deus por tanto. E obrigado todos vocês, por terem respeitado esse nosso momento, precisávamos dessa paz pra viver isso”, completou.





Siga o TNOnline no Google News