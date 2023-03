Vídeo: MC Daniel fica revoltado após fã arremessar objeto em seu rosto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cantor ficou decepcionado com a atitude da fã

O MC Daniel ficou revoltado recentemente durante um show. O funkeiro foi atingido bem no rosto por um objeto quando se apresentava, e isso o deixou zangado. Uma das pessoas que estava no evento gravou o exato momento em que uma fã arremessa a garrafa de água contra o artista. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

Logo após ser atingido, o cantor chamou um segurança e pediu para a jovem ser retirada do local. “Você acha normal eu estar aqui cantando tranquilo e você tacar o bagulho na minha cara. Você acha que você está certa?”, perguntou o MC. “Tira ela, por favor, daqui?”, continuou.

Ele fala ao segurança para não machucar a fã, apenas para retirá-la do show. “Não machuca ela não, só tira ela”.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Apaixonada, Mel Maia faz tatuagem em homenagem ao namorado

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Através das redes sociais, MC Daniel se pronunciou sobre o caso e mostrou já estar acostumado com tais problemas. “Todo dia provocações diferentes, ataque do inimigo, chateia, dá vergonha. Já estou acostumado, a vida inteira foi assim. Só me faz mais forte”, escreveu.

Siga o TNOnline no Google News