Vídeo: Kanye West usa mulheres como 'bandejas humanas' em aniversário

Kanye West celebrou seu 46º aniversário de forma polêmica. O famoso rapper organizou uma festa no último sábado, dia 10, em Los Angeles, na qual contratou mulheres para servirem como bandejas humanas de sushi.

Durante o evento, um DJ animou a festa com os maiores sucessos de Ye. O sushi foi disposto sobre os corpos das modelos contratadas, enquanto a iluminação predominantemente era feita por velas.

Veja:

🚨 VEJA: Kanye West contrata mulher pra ser servida como uma bandeja humana na festa do seu aniversário. pic.twitter.com/6vch4PSp4I — POPTime (@siteptbr) June 11, 2023

Essa prática é conhecida como Nyotaimori e consiste em apresentar sashimi ou sushi sobre o corpo nu de uma mulher. Originária do fetiche japonês, ela foi introduzida nos Estados Unidos e acabou se popularizando.



Alguns convidados registraram momentos da festa por meio de fotos e vídeos publicados nas redes sociais. Destacaram-se entre os presentes North West, filha de Kanye com Kim Kardashian, e Bianca Censori, esposa do cantor. As duas foram vistas juntas e até de mãos dadas, o que sugere que possuem uma boa relação.

A festa despertou diversas críticas por sua natureza peculiar.

